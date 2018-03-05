Прокуратура потребовала пожизненный срок для бывшего милиционера, обвиняемого в убийстве 19 женщин
Государственный прокурор потребовал приговорить к пожизненному заключению бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин в Новосибирске, сообщает ТАСС.
Ранее присяжные, рассматривавшие дело Чуплинского в Новосибирском областном суде, признали его виновным в совершении преступлений.
Ожидается, что приговор бывшему милиционеру будет вынесен 6 марта.
«Сегодня государственный обвинитель предложил областному суду признать Евгения Чуплинского виновным в совершении преступления, предусмотренного… ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвинение просило суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.