Прокуратура потребовала пожизненный срок для бывшего милиционера, обвиняемого в убийстве 19 женщин

ТАСС
08:57, 5 марта 2018
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Государственный прокурор потребовал приговорить к пожизненному заключению бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин в Новосибирске, сообщает ТАСС.

Ранее присяжные, рассматривавшие дело Чуплинского в Новосибирском областном суде, признали его виновным в совершении преступлений.

Ожидается, что приговор бывшему милиционеру будет вынесен 6 марта.

«Сегодня государственный обвинитель предложил областному суду признать Евгения Чуплинского виновным в совершении преступления, предусмотренного… ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвинение просило суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

ТАСС
Расследование дела о серийных убийствах женщин, совершенных в Новосибирске с 1998 по 2005 год, продолжалось 18 лет. Преступник сначала вступал в половые отношения с будущими жертвами, а затем имитировал ритуальные убийства.
Подозреваемый Евгений Чуплинский, оказавшийся бывшим сотрудником вневедомственной охраны МВД, был задержан в апреле 2016 года после проведения молекулярно-генетических исследований по делу. Изначально подозреваемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.

Дело Евгения Чуплинского

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