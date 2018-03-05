Премию «Гвоздь сезона» получил спектакль «Турандот» театра «Геликон-опера»
Спектакль московского театра «Геликон-опера» «Турандот» стал обладателем «Большого хрустального гвоздя» на церемонии награждения лауреатов театральной премии «Гвоздь сезона», сообщает РИА Новости.
«Турандот» был в числе пяти номинантов на премию «Гвоздь сезона» и выиграл в соревновании с «Манон Леско» (Большой театр), «Ревизор. Версия» (театр «Et Cetera»), «Царь Эдип» (Вахтанговский театр) и «Анна Каренина» (Московская оперетта). Они также не остались без награды: каждому был вручен «Маленький хрустальный гвоздь».
Оперу Джакомо Пуччини «Турандот» в «Геликон-опере» поставил режиссер Дмитрий Бертман в соавторстве с дирижером Владимиром Федосеевым. Премьера спектакля состоялась в январе 2017 года.
«Гвоздь сезона» — ежегодная премия Союза театральных деятелей России, которую получают лучшие спектакли, созданные в театрах Москвы. В 2017 году лауреатом премии стал спектакль «Утиная охота» театра «Et Cetera».