Премию «Гвоздь сезона» получил спектакль «Турандот» театра «Геликон-опера»

«Турандот» был в числе пяти номинантов на премию «Гвоздь сезона» и выиграл в соревновании с «Манон Леско» (Большой театр), «Ревизор. Версия» (театр «Et Cetera»), «Царь Эдип» (Вахтанговский театр) и «Анна Каренина» (Московская оперетта). Они также не остались без награды: каждому был вручен «Маленький хрустальный гвоздь».