Полиция завела уголовное дело о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори

Правоохранительные органы итальянского города Удине завели уголовное дело в связи со смертью 31-летнего капитана футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори. Как говорится в заявлении генерального прокурора Удине Антонио де Николо, это необходимо, чтобы провести вскрытие.

Прокурор подчеркнул, что наиболее очевидной версией смерти футболиста являются естественные причины, и нет никаких оснований полагать, что он был убит. Тем не менее, окончательный вывод будет сделан только после вскрытия, которое пройдет 6 марта.

8 марта Астори похоронят во Флоренции. У него осталась жена и дочь.