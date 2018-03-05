Полиция завела уголовное дело о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори
Правоохранительные органы итальянского города Удине завели уголовное дело в связи со смертью 31-летнего капитана футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори. Как говорится в заявлении генерального прокурора Удине Антонио де Николо, это необходимо, чтобы провести вскрытие.
Прокурор подчеркнул, что наиболее очевидной версией смерти футболиста являются естественные причины, и нет никаких оснований полагать, что он был убит. Тем не менее, окончательный вывод будет сделан только после вскрытия, которое пройдет 6 марта.
8 марта Астори похоронят во Флоренции. У него осталась жена и дочь.
Давиде Астори умер во сне в воскресенье, 4 марта, перед матчем «Фиорентины» с «Удине». Причиной смерти считается внезапная остановка сердца. По каким причинам это произошло, неизвестно.
4 марта в итальянской Серии А, где выступает «Фиорентина», были отменены все матчи в память об Астори.