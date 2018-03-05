Мосгордума исключила стажера, напавшего на Собчак

Мужчину, облившего водой кандидата в президенты Ксению Собчак, исключили из числа стажеров Мосгордумы. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова.

«Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме», — сказала Орехова.

Неизвестный мужчина 4 марта с криком «Это за Жириновского» облил водой Ксению Собчак, в результате чего она поскользнулась и упала. Изначально Собчак говорила, что упала, потому что нападавший толкнул ее. Мужчину задержала полиция.

Официально имя нападавшего не было названо. Собчак заявила, что его зовут Алан Дзуцев и что он является помощником спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Собчак призвала Шапошникова уволить его.

Спикер Мосгордумы сообщил, что напавший на Собчак стажируется в Мосгордуме, но не является ни ее штатным сотрудником, ни его личным помощником.

Собчак сообщила , что мэр Москвы Сергей Собянин по телефону извинился перед ней за нападение. Она заявила, что поступок Собянина вызвал у нее «глубокое уважение». Также свои извинения Собчак принес Алексей Шапошников.