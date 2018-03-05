ЕСПЧ принял жалобу Навального на решение суда по иску бывшего кремлевского чиновника

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы по иску главы Фонда развития гражданского общества, бывшего начальника управления внутренней политики президента Константина Костина.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на юриста «Международной Агоры» Дамира Гайнутдинова, представляющего Навального в ЕСПЧ.

Костин подал в Люблинский суд иск о защите чести и достоинства после того, как Навальный в своем блоге в сентябре 2013 года назвал его «аферистом», а возглавляемый им фонд — «специализирующимся на всякой чернухе, подделках, фальсификациях».

В феврале 2014 года суд удовлетворил иск Костина, обязав Навального выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей. Мосгорсуд решение подтвердил и увеличил компенсацию до полумиллиона рублей.

Навальный с решением российских судов не согласен. Он утверждает, что речь идет о публичной полемике, в которой лишь высказывал свое мнение, а суды не увидели различия между утверждениями о фактах и оценочными суждениями.