Депутат Госдумы попал под обстрел в Донбассе
Депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что во время поездки в Донбасс попал под минометный обстрел. «Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — цитирует депутата РИА Новости.
Помощница Журавлева рассказала агентству «Интерфакс», что депутат находился в группе людей, которые везли гуманитарную помощь.
Источник агентства в ДНР сообщил, в свою очередь, что Журавлев ехал с группой журналистов на позиции недалеко от линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По словам источника, в результате обстрела никто не пострадал.
Стороны конфликта в Донбассе объявили об очередном перемирии с полуночи понедельника, 5 марта. Украинские военные утверждают, что сепаратисты нарушили договоренности через час после их вступления в силу, открыв огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия в районе города Счастье.
Министерство обороны Украины заявило, что сепаратисты за последние сутки семь раз обстреляли позиции украинских вооруженных сил, при этом никто не пострадал. ДНР обвинила украинских военных в обстреле населенных пунктов на юге Донецкой области и еще двух нарушениях режима прекращения огня.