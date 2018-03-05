Депутат Госдумы попал под обстрел в Донбассе

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что во время поездки в Донбасс попал под минометный обстрел. «Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — цитирует депутата РИА Новости.

Помощница Журавлева рассказала агентству «Интерфакс», что депутат находился в группе людей, которые везли гуманитарную помощь.

Источник агентства в ДНР сообщил, в свою очередь, что Журавлев ехал с группой журналистов на позиции недалеко от линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По словам источника, в результате обстрела никто не пострадал.