Власти Москвы предупредили о новом сильном снегопаде 8 марта

Снегопад столице начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день, заявил Бирюков.

Синоптики ожидают еще один сильный снегопад в Москве 8 марта, сообщил «Интерфаксу» заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, один за другим, принесут около месячной нормы осадков», — сказал заместитель мэра.

По прогнозам синоптиков, снегопад, начавшийся в Москве ночью 4 марта, прекратится лишь к утру 5 марта. Чуть более чем за сутки в столице, как ожидается, выпадет около 14 сантиметров снега — более 40% месячной нормы.

Московские власти призвали водителей 4 марта отказаться от поездок на личных автомобилях; метро перешло на усиленный режим работы. Снег на улицах Москвы убирает около 10 тысяч единиц специализированной техники.

Еще один сильный снегопад в Москве произошел в начале февраля. За двое суток в городе выпало 125% месячной нормы снега; в аэропортах города задержали и отменили более 800 рейсов. Из-за непогоды погиб один человек, еще пять пострадали.