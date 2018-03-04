Арестованного по делу Керимова швейцарского бизнесмена освободили под залог в пять миллионов евро

Во Франции освободили из-под стражи швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, арестованного по делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Штудхальтер вышел под залог в пять миллионов евро.

Бизнесмену запрещено покидать пределы Франции. Пока он остается в округе Ницца, заявил швейцарскому изданию Luzerner Zeitung адвокат Штудхальтера Стефан Веренберг.

Бизнесмен отрицает все выдвинутые против него обвинения, заявил адвокат.