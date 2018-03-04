Арестованного по делу Керимова швейцарского бизнесмена освободили под залог в пять миллионов евро
Во Франции освободили из-под стражи швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, арестованного по делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Штудхальтер вышел под залог в пять миллионов евро.
Бизнесмену запрещено покидать пределы Франции. Пока он остается в округе Ницца, заявил швейцарскому изданию Luzerner Zeitung адвокат Штудхальтера Стефан Веренберг.
Бизнесмен отрицает все выдвинутые против него обвинения, заявил адвокат.
«Александр Штудхальтер продолжает защищаться от необоснованных и ложных обвинений», — сказано в заявлении Стефана Веренберга.
Штудхальтер был взят под стражу 12 января 2018 года. По версии следствия, он действовал как подставное лицо Сулеймана Керимова, скупая для него недвижимость на Лазурном берегу.
Российского бизнесмена и члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова во Франции обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро. По версии следствия, он ввозил чемоданами во Францию наличные, на которые через подставных лиц покупал виллы на Лазурном берегу.
Керимов был задержан в Ницце в ноябре 2017 года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде в регионе Приморские Альпы и должен регулярно отмечаться в полиции. В январе и феврале 2018 года французские власти дважды разрешили Керимову на несколько дней съездить в Россию «по личным причинам».