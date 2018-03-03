МЧС предупредило о сильном снегопаде в Москве

МЧС сообщило, что 4 марта в Москве ожидается сильный снегопад с метелью и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 3-4 марта в Москве выпадет около 14 сантиметров снега, то есть более 40 процентов месячной нормы. Ожидается, что снегопад прекратится к утру 5 марта. Температура в ближайшую неделю будет на 4-7 градусов ниже нормы (—4 градуса по Цельсию).

Сильный снегопад и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду 3-4 марта ожидается во всей центральной России.