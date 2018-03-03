МЧС предупредило о сильном снегопаде в Москве

РИА Новости
15:34, 3 марта 2018
Надежный источник

МЧС сообщило, что 4 марта в Москве ожидается сильный снегопад с метелью и ветер с порывами до 15 метров в секунду. 

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 3-4 марта в Москве выпадет около 14 сантиметров снега, то есть более 40 процентов месячной нормы. Ожидается, что снегопад прекратится к утру 5 марта. Температура в ближайшую неделю будет на 4-7 градусов ниже нормы (—4 градуса по Цельсию).

Сильный снегопад и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду 3-4 марта ожидается во всей центральной России.

МЧС настоятельно рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать резких маневров, обгонов, перестроений, опережений.

РИА Новости
В феврале в Москве выпало 180% месячной нормы осадков. На рубеже февраля-марта аномальное похолодание пришло в Европу.

Снег в Москве и в мире

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