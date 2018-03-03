«Интерфакс»: проект крылатой ракеты с ядерной установкой «отшлифован и выполнен»

«Мы ничего не говорили о работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме», — заявил собеседник агентства.

Проект крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «отшлифован и выполнен», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «российский военно-дипломатический источник».

«Вся пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования — просто дырка от бублика, а сама система ПРО — дырявый зонтик», — сказал источник.

О разработке в России крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой 1 марта во время послания Федеральному собранию сообщил президент Владимир Путин.

Путин заявил, что у этой ракеты «практически неограниченная дальность и непредсказуемая траектория полета»; по его словам, она неуязвима для существующих систем противоракетной и противовоздушной обороны. По словам президента, успешный запуск ракеты состоялся в конце 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой стала одной из наиболее обсуждаемых военных разработок, о которых сообщил Путин 1 марта. Высказывались предположения, что таких разработок не существует.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева, сроки серийного производства ракеты пока не определены. По его мнению, она поступит в войска «в пределах ближайшего десятилетия».