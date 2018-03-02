В общежитии университета в Мичигане застрелили двух человек
В общежитии Центрального мичиганского университета в городе Маунт-Плезант открыли огонь, два человека погибли. Подозреваемый — 19-летний афроамериканец. Он остается на свободе.
2 people shot in Central Michigan University dorm, the gunman was still at large, authorities said https://t.co/ZWXO4CVAJA— USA TODAY (@USATODAY) March 2, 2018
14 февраля 17 человек погибли при стрельбе в школе города Паркленд во Флориде. Огонь по ученикам и сотрудникам школы открыл 19-летний Николас Круз. Полиция задержала его.