В общежитии университета в Мичигане застрелили двух человек

USA Today
15:40, 2 марта 2018
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В общежитии Центрального мичиганского университета в городе Маунт-Плезант открыли огонь, два человека погибли. Подозреваемый — 19-летний афроамериканец. Он остается на свободе.

14 февраля 17 человек погибли при стрельбе в школе города Паркленд во Флориде. Огонь по ученикам и сотрудникам школы открыл 19-летний Николас Круз. Полиция задержала его.

Массовое убийство во Флориде

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