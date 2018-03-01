Журналистка «Комсомольской правды» рассказала о домогательствах депутата Госдумы и чиновника Минэнерго

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина заявила, что подверглась приставаниям со стороны известного депутата Госдумы и высокопоставленного чиновника министерства энергетики РФ. Об этом она написала в колонке на сайте издания.

По словам журналистки, это произошло 20 лет назад, когда ее отправили в командировку в Заполярье от «крупного делового издания» вместе с чиновниками. Кривякина не приводит имен тех, кто ее домогался.

Журналистка отметила, что «молчала бы и дальше, если б не эта история со Слуцким».