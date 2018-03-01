Журналистка «Комсомольской правды» рассказала о домогательствах депутата Госдумы и чиновника Минэнерго
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина заявила, что подверглась приставаниям со стороны известного депутата Госдумы и высокопоставленного чиновника министерства энергетики РФ. Об этом она написала в колонке на сайте издания.
По словам журналистки, это произошло 20 лет назад, когда ее отправили в командировку в Заполярье от «крупного делового издания» вместе с чиновниками. Кривякина не приводит имен тех, кто ее домогался.
Журналистка отметила, что «молчала бы и дальше, если б не эта история со Слуцким».
«Нет, они не зажимали меня в углах и не лезли целоваться, но их намеки были слишком липки и прозрачны, они открыто требовали продолжения банкета и при этом угрожали: «только заикнись кому-нибудь, больше нигде работать не будешь». При возвращении в столичный аэропорт депутат Госдумы посадил меня в свою машину и довез с мигалкой до хрущевки, где я жила. «Заходи ко мне в Думу, выпишу тебе пропуск, у меня огромный кабинет с диваном. Но помалкивай, — сказал он мне на прощанье», — пишет Елена Кривякина.