Жена 77-летнего ученого, осужденного за госизмену, попросила Путина о помиловании
Супруга сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина, приговоренного к семи годам колонии строгого режима за госизмену, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании мужа.
Любовь Лапыгина выступила в эфире телеканала «Дождь». Она выразила опасение, что из-за плохого здоровья ее муж может просто не дожить до своего освобождения.
Ранее с просьбой о помиловании к президенту России обращались и сам осужденный, и группа сотрудников нескольких российских научных институтов, поручившихся за него.
«Владимир Иванович проработал 46 лет в ЦНИИмаше, он принимал участие в разработке всех ракет существующих — и баллистических, и подводных „Буран“, „Союз“ — за что он имеет много наград ведомственных и правительственных. Я вас очень прошу, умоляю, разберитесь и освободите моего мужа. Ему 77 лет, он работал все время, у него нет другого хобби — только его ракеты. Он плохо себя чувствует. Пожалуйста, помогите», — сказала Любовь Лопыгина.