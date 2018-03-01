Жена 77-летнего ученого, осужденного за госизмену, попросила Путина о помиловании

Супруга сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина, приговоренного к семи годам колонии строгого режима за госизмену, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании мужа.

Любовь Лапыгина выступила в эфире телеканала «Дождь». Она выразила опасение, что из-за плохого здоровья ее муж может просто не дожить до своего освобождения.

«Умоляю, разберитесь»: жена ученого-«госизменника» обращается к Путину Телеканал Дождь

Ранее с просьбой о помиловании к президенту России обращались и сам осужденный, и группа сотрудников нескольких российских научных институтов, поручившихся за него.