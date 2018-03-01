Жена 77-летнего ученого, осужденного за госизмену, попросила Путина о помиловании

Дождь
09:15, 1 марта 2018
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Супруга сотрудника ЦНИИмаш Владимира Лапыгина, приговоренного к семи годам колонии строгого режима за госизмену, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании мужа.

Любовь Лапыгина выступила в эфире телеканала «Дождь». Она выразила опасение, что из-за плохого здоровья ее муж может просто не дожить до своего освобождения.

«Умоляю, разберитесь»: жена ученого-«госизменника» обращается к Путину
Телеканал Дождь

Ранее с просьбой о помиловании к президенту России обращались и сам осужденный, и группа сотрудников нескольких российских научных институтов, поручившихся за него.

«Владимир Иванович проработал 46 лет в ЦНИИмаше, он принимал участие в разработке всех ракет существующих — и баллистических, и подводных „Буран“, „Союз“ — за что он имеет много наград ведомственных и правительственных. Я вас очень прошу, умоляю, разберитесь и освободите моего мужа. Ему 77 лет, он работал все время, у него нет другого хобби — только его ракеты. Он плохо себя чувствует. Пожалуйста, помогите», — сказала Любовь Лопыгина.

Дождь
Владимир Лапыгин был признан виновным в том, что передал китайской стороне «программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну», за которую якобы хотел выручить 90 тысяч долларов.
Сам ученый объяснял, что отправил ознакомительную версию программы знакомому из КНР для изучения возможности ее покупки китайскими компаниями. По словам Лапыгина, эта программа была одобрена для открытой публикации, зарегистрирована в «Роспатенте» и не содержала секретных сведений. Суд над сотрудником ЦНИИмаш проходил в закрытом режиме.

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