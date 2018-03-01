При взрыве газа в жилом доме в Раменском погибли два человека

Обновление: В результате пожара в Раменском погибли два человека, пятеро пострадали, сообщили агентству «Москва» в пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Причины возгорания уточняются.

В подмосковном Раменском в одном из жилых домов утром 1 марта произошел пожар. По данным источников ТАСС в экстренных службах, в результате пожара погибли два человека.

«Пожар произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Кирова, дом 5», — сообщил собеседник агентства. Из дома были эвакуированы около 30 человек.

В паблике «ГородОК. Жуковский. Раменское» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что, по предварительным данным, пожар начался после взрыва газа в одной из квартир.

О хлопке газа, ставшем причиной пожара, рассказал и источник агентства «Москва». По его данным, два человека погибли, несколько жителей дома получили травмы.