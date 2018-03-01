В Петербурге против бывшего сотрудника фармкомпании Roche завели дело о сбыте лекарств на черном рынке

Полиция Санкт-Петербурга возбудила два уголовных дела против бывшего сотрудника швейцарской фармацевтической компании Roche Владислава Александрова. Об этом со ссылкой на копии постановлении о возбуждении дел пишет РБК. В Roche подтвердили, что в курсе о расследовании.

Вместе с Александровым подозреваемым по делу проходит житель Екатеринбурга Евгений Захаров. Оба дела возбуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Были ли подозреваемые задержаны или арестованы, РБК не уточняет, но в квартирах Александрова, Захарова и еще трех бывших сотрудников Roche, а также в московском офисе компании провели обыск.

По версии следствия, подозреваемые получили в Санкт-Петербургском городском клиническом онкологическом диспансере и 15-й городской больнице рецепты на , который затем перепродали на черном рынке. Ущерб от перепродажи лекарств следствие оценило почти в 60 миллионов рублей.

В диспансере РБК заявили, что с 2009 года не выписывают рецептов на ритуксимаб, а в больнице на запрос не ответили. В компании Roche рассказали, что Александров и другие упомянутые в деле люди не работают у них с 2014 года. Причину увольнения в компании не назвали, добавив, что об уголовном деле узнали от правоохранительных органов.