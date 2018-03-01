В чемоданах с кокаином, найденных в посольстве России в Аргентине, было 362 килограмма наркотиков, а не 389, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

По словам собеседника агентства, 389 килограммов — вес всего груза, в том числе 12 чемоданов. ФСБ, сообщая о 362 килограммах кокаина, имела в виду чистый вес наркотика.

О том, что в партии было 389 килограммов кокаина, сообщали власти Аргентины. ФСБ России упоминала о 362 килограммах.