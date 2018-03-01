ТАСС: в чемоданах с кокаином было 362 килограмма наркотика, а не 389. Разница — вес чемоданов
В чемоданах с кокаином, найденных в посольстве России в Аргентине, было 362 килограмма наркотиков, а не 389, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
По словам собеседника агентства, 389 килограммов — вес всего груза, в том числе 12 чемоданов. ФСБ, сообщая о 362 килограммах кокаина, имела в виду чистый вес наркотика.
О том, что в партии было 389 килограммов кокаина, сообщали власти Аргентины. ФСБ России упоминала о 362 килограммах.
Чемоданы с наркотиками были найдены в здании при посольстве РФ в Аргентине в декабре 2016 года. Год спустя их под контролем спецслужб отправили в Россию; после этого предполагаемые преступники, кроме организатора контрабанды, были задержаны. Об операции стало известно в феврале 2018 года.