Школьник, распыливший перцовый газ на акции 12 июня в Москве, получил год условно

Суд счел смягчающими обстоятельствами несовершеннолетие подсудимого, помощь родственникам, состояние здоровья и первое привлечение к ответственности, а также то, что он признал вину , сообщил корреспондент «Медиазоны», присутствовавший на процессе.

Тверской районный суд Москвы приговорил школьника Михаила Галяшкина, распылившего газ из баллончика в лицо сотруднику Росгвардии во время акции оппозиции в Москве 12 июня, к одному году условно.

Школьник Михаил Галяшкин обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

12 июня в разных регионах России прошли митинги и шествия против коррупции. Во многих городах, включая Москву, акции не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», в отделы полиции доставили более 850 человек. МВД сообщало о 150 задержанных.

На большинство задержанных составили протоколы об административных нарушениях. Также были возбуждены несколько уголовных дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов.