Новый фильм Тарантино получил название «Однажды в Голливуде». В нем сыграют Брэд Питт и Леонардо ди Каприо
Кинокомпания Sony Pictures объявила название нового фильма Квентина Тарантино и имена исполнителей главных ролей.
Фильм получил название «Однажды в Голливуде», а главные роли в нем сыграют Брэд Питт и Леонардо ди Каприо.
Ди Каприо сыграет бывшую звезду вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт — его многолетнего дублера Клифа Бута. Действие ленты будет разворачиваться в 1969 году, когда была убита актриса Шэрон Тейт.
Премьера фильма намечена на 9 августа 2019 года — 50-ю годовщину убийства Шэрон Тейт.
По неофициальным данным, роль Шэрон Тейт предложена актрисе Марго Робби.
«Я работаю над этим сценарием уже пять лет и живу в округе Лос-Анджелес большую часть моей жизни, включая 1969 год, когда мне было семь лет. Я очень рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше нет», — приводятся в сообщении кинокомпании слова Тарантино (англ.яз.).