Новый фильм Тарантино получил название «Однажды в Голливуде». В нем сыграют Брэд Питт и Леонардо ди Каприо

The Los Angeles Times
06:51, 1 марта 2018
Надежный источник

Кинокомпания Sony Pictures объявила название нового фильма Квентина Тарантино и имена исполнителей главных ролей.

Фильм получил название «Однажды в Голливуде», а главные роли в нем сыграют Брэд Питт и Леонардо ди Каприо.

Ди Каприо сыграет бывшую звезду вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт — его многолетнего дублера Клифа Бута. Действие ленты будет разворачиваться в 1969 году, когда была убита актриса Шэрон Тейт.

Премьера фильма намечена на 9 августа 2019 года — 50-ю годовщину убийства Шэрон Тейт.

По неофициальным данным, роль Шэрон Тейт предложена актрисе Марго Робби.

«Я работаю над этим сценарием уже пять лет и живу в округе Лос-Анджелес большую часть моей жизни, включая 1969 год, когда мне было семь лет. Я очень рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше нет», — приводятся в сообщении кинокомпании слова Тарантино (англ.яз.).

The Los Angeles Times
Летом 1969 года члены секты «Семья» Чарльза Мэнсона убили девять человек в Калифорнии. Среди убитых была беременная актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански.
Брэд Питт играл в фильме Тарантино «Бесславные ублюдки», а ди Каприо снимался у этого режиссера в «Джанго освобожденном».
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