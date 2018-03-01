Новый фильм Тарантино получил название «Однажды в Голливуде». В нем сыграют Брэд Питт и Леонардо ди Каприо

«Я работаю над этим сценарием уже пять лет и живу в округе Лос-Анджелес большую часть моей жизни, включая 1969 год, когда мне было семь лет. Я очень рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше нет», — приводятся в сообщении кинокомпании слова Тарантино (англ.яз.).