МВД сообщило жене арестованного антифашиста, что он улетел из России. На самом деле он сидит в СИЗО в Петербурге

«По вашему заявлению о розыске мужа Филинкова Виктора проведена проверка, в результате которой установлено, что Филинков В. вылетел рейсом № 946-В2 „Пулково — Национальный аэропорт Минск“», — сказано в документе.

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу сообщило жене антифашиста Виктора Филинкова, арестованного по делу о терроризме, что 23 января он вылетел в Минск — хотя в тот день он был задержан и с тех пор находится в СИЗО. Копию ответа супруга активиста Александра Замниборщ опубликовала в соцсетях вечером 1 марта.

Виктор Филинков и другой левый активист Игорь Шишкин были арестованы в конце января в Петербурге. По имеющимся данным, они проходят по «пензенскому делу», фигуранты которого якобы входили в террористическую организацию и собирались «дестабилизировать политическую обстановку в стране».

Филинков был задержан 23 января по дороге в Пулково, откуда собирался через Минск вылететь в Киев. О его исчезновении объявила его жена; позже стало известно, что его задержали сотрудники ФСБ.

По его словам, после задержания сотрудники ФСБ вывезли его в лес и пытали, требуя признательных показаний. Затем сотрудник ФСБ Константин Бондарев, руководивший группой, приходил к нему в СИЗО и оказывал давление.

Военная прокуратура Западного военного округа отказалась проверять заявление Филинкова о пытках, передав его в ФСБ. По неподтвержденным данным, проверку начали в Военном следственном отделе СК по Санкт-Петербургскому гарнизону.