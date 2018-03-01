Крымскотатарский активист получил два года условно за пост в фейсбуке. Он назвал Крым украинским
Суд в Феодосии признал крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова виновным в публичных призывах к сепаратизму за пост в фейсбуке, сообщил «Интерфаксу» представитель Кадырова, адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Суд установил, что Кадыров в 2016 году перепостил видео про батальон «Крым» и написал к нему комментарий «Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет». Уголовное дело против крымчанина было возбуждено в октябре того же года.
Как сообщалось ранее, во время следствия Кадыров отрицал, что публиковал на своей странице видеозапись. По словам Ладина, в суде его подзащитный не смог ответить на тот же вопрос однозначно, но заявил, что до возбуждения дела не смотрел видео до конца.
Суд приговорил Кадырова к двум годам лишения свободы условно и запретил ему в течение двух лет заниматься публичной деятельностью. Гособвинение требовало для крымчанина три года условно; защита просила его оправдать.
Ладин намерен обжаловать приговор в Верховном суде Крыма. Само видео, из-за которого было возбуждено дело, он назвал «провокацией».
«Это видео некоего провокатора из Томска, который представился крымским татарином из Симферополя. Я так понимаю, видео было сделано только для сбора денег, в целях мошенничества, якобы он создавал какой-то батальон „Крым“ для каких-то действий на двух территориях Украины, где ведется война. В 2015 году создателю видео дали 300 часов исправительных работ и тут же амнистировали, потому что он признал свою вину<…>», — сказал адвокат Сулеймана Кадырова.