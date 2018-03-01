Директор по коммуникациям Белого дома подала в отставку. Ранее она призналась, что лгала на работе
Директор по коммуникациям Белого дома США Хоуп Хикс объявила о своей отставке.
По данным источников CNN, свое решение она объяснила тем, что «сейчас настал самый правильный момент, чтобы уйти». После ухода из Белого дома Хикс намерена заняться частным бизнесом.
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу отставки Хоуп Хикс и поблагодарил ее за проделанную работу. Кто займет место Хикс в команде Трампа, пока неизвестно.
«Мне будет не хватать ее рядом с собой, но когда она сообщила мне об открывшихся для нее новых возможностях, я отнесся к этому с пониманием. Я уверен, мы с ней еще поработаем в будущем», — приводит слова Трампа его пресс-служба. (англ.яз.)
Накануне отставки Хоуп Хикс участвовала в слушаниях в Палате представителей США, в ходе которых призналась, что неоднократно лгала на работе. По данным СМИ, узнав об этом, Трамп пришел в ярость и выругал Хикс.
29-летняя Хоуп Хикс была назначена на пост директора по коммуникациям Белого дома в августе 2017 года. Она сменила в должности Энтони Скарамуччи, который провел на этом посту всего 10 дней.
Хикс работала с семьей Дональда Трампа с 2012 года. С 2015 года она была пресс-секретарем его предвыборного штаба.