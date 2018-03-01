Директор по коммуникациям Белого дома подала в отставку. Ранее она призналась, что лгала на работе

Директор по коммуникациям Белого дома США Хоуп Хикс объявила о своей отставке.

По данным источников CNN, свое решение она объяснила тем, что «сейчас настал самый правильный момент, чтобы уйти». После ухода из Белого дома Хикс намерена заняться частным бизнесом.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу отставки Хоуп Хикс и поблагодарил ее за проделанную работу. Кто займет место Хикс в команде Трампа, пока неизвестно.