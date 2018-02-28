В Новой Зеландии выпустят в дикую природу новый штамм вируса для борьбы с кроликами

BBC News
14:50, 28 февраля 2018
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Министерство сырьевой промышленности Новой Зеландии объявило о планах распространить среди диких кроликов новый штамм вируса геморрагической болезни кроликов для снижения их популяции.

Речь идет о «корейском» штамме вируса. К «чешскому» штамму, который был выпущен фермерами в 1997 году, у кроликов в Новой Зеландии выработался иммунитет.

Предполагается, что вирус может убить более 40 процентов популяции.

Как пишет BBC News, решение вызвало противоположные реакции. Фермерские организации поддержали планы министерства, назвав их «огромным облегчением», в то время как защитники животных назвали метод негуманным и указали на возможную опасность вируса для домашних кроликов.

По данным министерства сырьевой промышленности, ущерб от кроликов в год составляет в среднем 50 миллионов новозеландских долларов (36 миллионов долларов США) от производственных потерь и более 25 миллионов новозеландских долларов в расходах на борьбу с вредителями (англ. яз.).

BBC News
Дикие кролики — серьезная проблема для природы и сельского хозяйства в Австралии и Новой Зеландии, куда их завезли в XIX веке. Кролики способствовали вымиранию ряда местных видов животных и уничтожили естественные пастбища. В Австралии в середине XX века популяцию кроликов удалось снизить путем распространения миксоматоза.
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