В Новой Зеландии выпустят в дикую природу новый штамм вируса для борьбы с кроликами
Министерство сырьевой промышленности Новой Зеландии объявило о планах распространить среди диких кроликов новый штамм вируса геморрагической болезни кроликов для снижения их популяции.
Речь идет о «корейском» штамме вируса. К «чешскому» штамму, который был выпущен фермерами в 1997 году, у кроликов в Новой Зеландии выработался иммунитет.
Предполагается, что вирус может убить более 40 процентов популяции.
Как пишет BBC News, решение вызвало противоположные реакции. Фермерские организации поддержали планы министерства, назвав их «огромным облегчением», в то время как защитники животных назвали метод негуманным и указали на возможную опасность вируса для домашних кроликов.
По данным министерства сырьевой промышленности, ущерб от кроликов в год составляет в среднем 50 миллионов новозеландских долларов (36 миллионов долларов США) от производственных потерь и более 25 миллионов новозеландских долларов в расходах на борьбу с вредителями (англ. яз.).