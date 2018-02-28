Собчак, Жириновский и Грудинин договорились полемизировать перед дебатами на Первом и «России-1»

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак, Владимир Жириновский и Павел Грудинин 27 февраля договорились полемизировать друг с другом на телевизионных дебатах, хотя на большинстве площадок регламент этого не предусматривает. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Тимура Валеева, одного из руководителей штаба Собчак.

По словам Валеева, договоренность была достигнута после дебатов на телеканале ОТР, которые прошли 27 февраля. Кандидаты решили разговаривать друг с другом вместо того, чтобы отвечать лишь на вопросы ведущих, поскольку телеканалы не имеют права вырезать что-либо из дебатов.