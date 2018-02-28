Собчак, Жириновский и Грудинин договорились полемизировать перед дебатами на Первом и «России-1»

Ведомости
19:14, 28 февраля 2018
Надежный источник

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак, Владимир Жириновский и Павел Грудинин 27 февраля договорились полемизировать друг с другом на телевизионных дебатах, хотя на большинстве площадок регламент этого не предусматривает. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Тимура Валеева, одного из руководителей штаба Собчак.

По словам Валеева, договоренность была достигнута после дебатов на телеканале ОТР, которые прошли 27 февраля. Кандидаты решили разговаривать друг с другом вместо того, чтобы отвечать лишь на вопросы ведущих, поскольку телеканалы не имеют права вырезать что-либо из дебатов.

Активнее всего включились в несанкционированные дебаты Собчак и Жириновский, заполнявшие бодрой перебранкой нечастые паузы в эфире «Первого канала».

Ведомости
28 февраля на дебатах на телеканале «Россия 1» между Жириновским и Собчак произошла перепалка, в ходе которой лидер ЛДПР несколько раз оскорбил Собчак, в том числе матом. Она в ответ плеснула в него водой.
Мат и пафос на дебатах кандидатов в президенты
Meduza
В штабе Жириновского конфликт объяснили тем, что «кремлевский засланный казачок Ксения Собчак <…> обозвала Владимира Жириновского клоуном», и тот «попытался ее утихомирить» и «жестко осадил». Собчак, в свою очередь, сказала, что «ей пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ» у него.
Во время дебатов на Первом, которые были записаны вечером 27 февраля и показаны утром 28-го, некоторые кандидаты заявили о несогласии с форматом дебатов, а также временем, когда их показывают — 8 утра и 11 вечера.

Дебаты кандидатов в президенты России

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Жириновский обругал Собчак матом на дебатах. Собчак облила его водой

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