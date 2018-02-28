«Российские хакеры» взломали компьютерные сети МИДа и Минобороны Германии

Хакерская группа APT28, которую связывают с российской военной разведкой, взломала компьютерные сети немецких министерств обороны и иностранных дел. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

По данным агентства, хакерам удалось внедрить в сети вредоносные программы и похитить данные. Атаку заметили в декабре 2017 года, она могла продолжаться около года.

В МВД Германии подтвердили факт расследования кибератаки на правительственные органы, не уточнив деталей. По сообщению ведомства, ситуация находится под контролем.