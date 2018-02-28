«Российские хакеры» взломали компьютерные сети МИДа и Минобороны Германии
Хакерская группа APT28, которую связывают с российской военной разведкой, взломала компьютерные сети немецких министерств обороны и иностранных дел. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.
По данным агентства, хакерам удалось внедрить в сети вредоносные программы и похитить данные. Атаку заметили в декабре 2017 года, она могла продолжаться около года.
В МВД Германии подтвердили факт расследования кибератаки на правительственные органы, не уточнив деталей. По сообщению ведомства, ситуация находится под контролем.
Хакерскую группу APT28, которую также называют Fancy Bear, эксперты по кибербезопасности связывают с Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ).
Хакеров из APT28 называют ответственными за множество кибератак, в том числе на Бундестаг, комитет Демократической партии США, НАТО, французский телеканал TV5 Monde.
В декабре 2016 года власти США ввели санкции против руководства ГРУ из-за предполагаемой роли во вмешательстве в выборы президента США.