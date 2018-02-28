Рассмотрение жалоб на блокировку расследования про Дерипаску и Приходько перенесли из Усть-Лабинска в Краснодар
Рассмотрение частных жалоб по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) перенесено из Усть-Лабинского районного суда в Краснодарский краевой суд.
Речь идет о жалобах юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и издания «Медиазона». Они оспорили обеспечительные меры по иску Дерипаски: в рамках этих мер Усть-Лабинский суд вынес решение о блокировке материалов расследования ФБК про Дерипаску и вице-премьера российского правительства Сергея Приходько.
Иск Дерипаски по существу будет рассмотрен в Усть-Лабинском суде после рассмотрения частных жалоб в суде краевом. Когда именно это произойдет, пока неизвестно. Первоначально заседание Усть-Лабинского суда было запланировано на 1 марта.
Поправка. Изначально в новости сообщалось, что в Краснодарский краевой суд перенесено рассмотрение иска по существу. Это не так. Редакция «Медузы» приносит извинения читателям за допущенную ошибку.
Гражданское дело № 2-572/2018 по иску Дерипаска О.В. к Вашукевич А., Кириллову А.С. о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда 28 февраля 2018 года направлено в Краснодарский краевой суд по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска.