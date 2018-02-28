Против замглавы полиции Красноярского края завели уголовное дело

Заместитель руководителя Главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов стал фигурантом уголовного дела.

В рамках дела, сообщают источники ТАСС и РИА Новости, в ГУ МВД Красноярского края проводятся обыски.

Кузнецова подозревают в превышении служебных полномочий, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По версии следствия, он и бывший заместитель начальника тыла краевого ГУ МВД Андрей Петрученя в конце 2012 года подписали акт приемки следственного изолятора в Норильске, который так и не был полностью построен. Стоимость строительства оценивалась в 200 миллионов рублей.

Руководитель компании, получившей контракт на строительство СИЗО в Норильске, ранее был осужден на 1,5 года колонии, заявили представители пресс-службы, не став уточнять подробности дела.