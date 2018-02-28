Предвыборный проект Maxim во «ВКонтакте» заказали создатели календаря ко дню рождения Путина со студентками МГУ

Заказчиком сообщества «Только для взрослых», которое ведет в соцсети «ВКонтакте» журнал Maxim, является агентство Blacklight, руководители которого в 2010 году выпустили календарь с полуобнаженными студентками МГУ к дню рождения Владимира Путина.

Blacklight также заказало стикеры «Election Girl» с призывами идти на выборы, которые были удалены после обвинений в плагиате.

Как сообщил The Bell управляющий партнер Blacklight , агентство сделало проект за свой счет и, как следует из его слов, по собственной инициативе.