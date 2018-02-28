Предвыборный проект Maxim во «ВКонтакте» заказали создатели календаря ко дню рождения Путина со студентками МГУ

The Bell
20:27, 28 февраля 2018
Надежный источник

Заказчиком сообщества «Только для взрослых», которое ведет в соцсети «ВКонтакте» журнал Maxim, является агентство Blacklight, руководители которого в 2010 году выпустили календарь с полуобнаженными студентками МГУ к дню рождения Владимира Путина.

Blacklight также заказало стикеры «Election Girl» с призывами идти на выборы, которые были удалены после обвинений в плагиате.

Как сообщил The Bell управляющий партнер Blacklight Максим Перлин, агентство сделало проект за свой счет и, как следует из его слов, по собственной инициативе.

По словам двух собеседников The Bell в руководстве во «ВКонтакте», спецпроектами, которые размещаются в сообществах социальной сети, занимается вице-президент материнской компании соцсети Mail.ru Group Александр Кабаков. <…> Его кабинет в компании в шутку называют филиалом администрации президента, сказали The Bell два сотрудника группы.

The Bell
В конце февраля художница Валерия Фортуна, которая работает иллюстратором в Telegram, обвинила журнал Maxim в плагиате при дизайне стикеров «Election Girl», которые появились в сообществе «Только для взрослых».
В журнале Maxim сперва заявили, что стикеры сделали сотрудники «ВКонтакте», а после опровержения со стороны соцсети сказали, что их прислал некий «заказчик». Назвать заказчика в журнале отказались.
Сообщество «Только для взрослых» — предвыборный спецпроект, который делает Maxim. По словам главного редактора журнала Александра Маленкова, сообщество будет удалено сразу после президентских выборов.

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