Предвыборный проект Maxim во «ВКонтакте» заказали создатели календаря ко дню рождения Путина со студентками МГУ
Заказчиком сообщества «Только для взрослых», которое ведет в соцсети «ВКонтакте» журнал Maxim, является агентство Blacklight, руководители которого в 2010 году выпустили календарь с полуобнаженными студентками МГУ к дню рождения Владимира Путина.
Blacklight также заказало стикеры «Election Girl» с призывами идти на выборы, которые были удалены после обвинений в плагиате.
Как сообщил The Bell управляющий партнер Blacklight Максим Перлин, агентство сделало проект за свой счет и, как следует из его слов, по собственной инициативе.
По словам двух собеседников The Bell в руководстве во «ВКонтакте», спецпроектами, которые размещаются в сообществах социальной сети, занимается вице-президент материнской компании соцсети Mail.ru Group Александр Кабаков. <…> Его кабинет в компании в шутку называют филиалом администрации президента, сказали The Bell два сотрудника группы.