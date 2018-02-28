Директор по коммуникациям Белого дома призналась, что лгала Трампу

The New York Times
15:40, 28 февраля 2018
Надежный источник

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс на слушаниях в Палате представителей заявила, что неоднократно лгала президенту Дональду Трампу.

По словам Хикс, она лгала президенту по мелочам. Ложь не касалась расследования о российском вмешательстве в выборы президента США, утверждает она. Примеры лжи она не привела.

Слушания с участием Хикс в комитете Палаты представителей по разведке продолжались 8 часов. Во время слушаний Хикс неоднократно отказывалась отвечать на вопросы о своей работе в Белом доме, поскольку тема заседания касалась только предвыборного периода. Также она не стала говорить, лгала ли она в разговорах с другими членами команды Трампа.

Члены комитета утверждают, что под их давлением Хикс вместе с адвокатами связалась с Белым домом и пришла к выводу, что может отвечать только на ограниченный круг вопросов (англ. яз.).

The New York Times
29-летняя Хоуп Хикс работает с семьей Дональда Трампа с 2012 года. В январе 2015 года он назначил ее пресс-секретарем своего предвыборного штаба. С августа 2017 года она работает в Белом доме директором по коммуникациям.
Хикс известна тем, что почти не общается с журналистами и не выступает с заявлениями.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Жириновский обругал Собчак матом на дебатах. Собчак облила его водой

1 минута
Сборник

Наши партнерские материалы