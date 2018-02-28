Директор по коммуникациям Белого дома призналась, что лгала Трампу

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс на слушаниях в Палате представителей заявила, что неоднократно лгала президенту Дональду Трампу.

По словам Хикс, она лгала президенту по мелочам. Ложь не касалась расследования о российском вмешательстве в выборы президента США, утверждает она. Примеры лжи она не привела.

Слушания с участием Хикс в комитете Палаты представителей по разведке продолжались 8 часов. Во время слушаний Хикс неоднократно отказывалась отвечать на вопросы о своей работе в Белом доме, поскольку тема заседания касалась только предвыборного периода. Также она не стала говорить, лгала ли она в разговорах с другими членами команды Трампа.