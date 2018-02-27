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«Приставали к вам — заявите об этом. Не заявляете — значит, провокация». Жириновский отказался разбираться с обвинениями в адрес Слуцкого

РБК
13:51, 27 февраля 2018
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «не будет идти на поводу у журналистов» и разбираться с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах во время предвыборной кампании. Об этом сообщает РБК.

«Все вопросы будем решать только 19 марта после выборов. Идти на поводу у журналистов, бросать кампанию и подсматривать, кто там к кому приставал, не буду. Приставали к вам — заявите об этом. Не заявляете — значит, провокация», — заявил Жириновский.

Он добавил, что «никогда ничего подобного за ним не замечал».

«В ЛДПР не курят, не употребляют алкоголь и никаких домогательств к женщинам», — добавил Жириновский. По его словам, если окажется, что Слуцкий кого-то домогался, то «решение будет в пользу женщин». 

РБК
Журналисты обвиняют депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах к женщинам, работающим в парламентском пуле. Имена предполагаемых жертв домогательств пока не назывались, но многие корреспонденты, работающие в Госдуме, подтверждают, что слышали о неподобающем поведении Слуцкого.
Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что парламентских корреспондентов «Дождя», которые первыми сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого со ссылкой на анонимные источники, следует лишить аккредитации в Госдуме.

Депутата Слуцкого обвиняют в домогательствах

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