Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «не будет идти на поводу у журналистов» и разбираться с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах во время предвыборной кампании. Об этом сообщает РБК.

«Все вопросы будем решать только 19 марта после выборов. Идти на поводу у журналистов, бросать кампанию и подсматривать, кто там к кому приставал, не буду. Приставали к вам — заявите об этом. Не заявляете — значит, провокация», — заявил Жириновский.

Он добавил, что «никогда ничего подобного за ним не замечал».