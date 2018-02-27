Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД из-за ситуации в Восточной Гуте
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал в МИД посла России в Лондоне Александра Яковенко. Об этом сам Джонсон заявил 26 февраля во время выступления в парламенте; его речь опубликована на сайте британского правительства.
Внешнеполитическое ведомство Великобритании хочет услышать от Яковенко, как Россия будет выполнять резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН (СБ ООН) о прекращении огня в Сирии, заявил Джонсон.
Российский посол встретится с заместителем главы британского МИД Аланом Данканом 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Великобритании.
Джонсон также поручил созвать новое заседание СБ ООН, чтобы обсудить, как резолюцию по прекращению огня в Сирии выполняет президент страны Башар Асад.
«Силы Асада ведут бомбардировки анклава Восточная Гута, где 393 тысяч человек живут на осадном положении <…> В мае прошлого года Россия и Иран объявили Восточную Гуту „зоной деэскалации“ и пообещали обеспечить доставку туда гуманитарной помощи. <…> Но только за последнюю неделю в Восточной Гуте были убиты сотни мирных жителей», — заявил Джонсон.