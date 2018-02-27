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Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД из-за ситуации в Восточной Гуте

Правительство Великобритании
21:28, 26 февраля 2018
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал в МИД посла России в Лондоне Александра Яковенко. Об этом сам Джонсон заявил 26 февраля во время выступления в парламенте; его речь опубликована на сайте британского правительства.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании хочет услышать от Яковенко, как Россия будет выполнять резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН (СБ ООН) о прекращении огня в Сирии, заявил Джонсон.

Российский посол встретится с заместителем главы британского МИД Аланом Данканом 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Великобритании.

Джонсон также поручил созвать новое заседание СБ ООН, чтобы обсудить, как резолюцию по прекращению огня в Сирии выполняет президент страны Башар Асад.

«Силы Асада ведут бомбардировки анклава Восточная Гута, где 393 тысяч человек живут на осадном положении <…> В мае прошлого года Россия и Иран объявили Восточную Гуту „зоной деэскалации“ и пообещали обеспечить доставку туда гуманитарной помощи. <…> Но только за последнюю неделю в Восточной Гуте были убиты сотни мирных жителей», — заявил Джонсон.

Правительство Великобритании
Восточная Гута — город рядом с Дамаском, где с 2011 года происходят столкновения между сирийской вооруженной оппозицией и сторонниками Башара Асада. В начале февраля правительственные войска начали наступление на Гуту; в результате бомбардировок пострадали сотни мирных жителей. Утверждается, что в налетах правительственных сил участвовала российская авиация. В Москве обвинения назвали беспочвенными.
СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая потребовала от конфликтующих сторон объявить перемирие минимум на 30 дней. На основании этого президент России Владимир Путин с 27 февраля поручил ввести в Восточной Гуте режим ежедневной пятичасовой гуманитарной паузы, чтобы позволить мирным жителям безопасно покинуть район боевых действий.
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 26 февраля заявил, что боевики удерживают в Восточной Гуте сотни заложников, не давая жителям выйти из анклава по гуманитарному коридору.

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