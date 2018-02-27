Подрядчиков Минкульта заподозрили в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря
Следственные органы провели серию обысков в офисах компаний «Балтстрой» и «ОпрСтрой» в Москве и Санкт-Петербурге, подозреваемых в хищении бюджетных средств при реставрации ансамбля Соловецкого монастыря, сообщает «Фонтанка».
Обыски стали частью уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, предварительный ущерб по которому оценивается в 20 миллионов рублей. Официально о возбуждении дела Следственный комитет не сообщал.
По сведениям издания, материалы дела касаются масштабной реставрационной программы объектов культурного наследия на Соловках, курируемой министерством культуры РФ. Она была начата в 2012 году и должна закончиться в 2020-м. Общая сумма финансирования реставрационных работ на Соловецком архипелаге оценивалась в шесть миллиардов рублей.
В рамках дела следователи изучают эпизоды 2015-2017 годов, в частности, ряд контрактов, которые «дочка» Минкульта Центрреставрация заключала с подрядчиками, но затем досрочно расторгала из-за невыполненных работ.
Функциями госзаказчика Центрреставрация была наделена 11 марта 2016 года приказом замминистра культуры Григория Пирумова, контроль за исполнением он оставлял за собой, но поконтролировать ему не довелось. Через несколько дней его задержали по делу реставраторов и впоследствии судили. В 2017-м функции госзаказчика с Центрреставрации были сняты.