Подрядчиков Минкульта заподозрили в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря

Следственные органы провели серию обысков в офисах компаний «Балтстрой» и «ОпрСтрой» в Москве и Санкт-Петербурге, подозреваемых в хищении бюджетных средств при реставрации ансамбля Соловецкого монастыря, сообщает «Фонтанка».

Обыски стали частью уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, предварительный ущерб по которому оценивается в 20 миллионов рублей. Официально о возбуждении дела Следственный комитет не сообщал.

По сведениям издания, материалы дела касаются масштабной реставрационной программы объектов культурного наследия на Соловках, курируемой министерством культуры РФ. Она была начата в 2012 году и должна закончиться в 2020-м. Общая сумма финансирования реставрационных работ на Соловецком архипелаге оценивалась в шесть миллиардов рублей.

В рамках дела следователи изучают эпизоды 2015-2017 годов, в частности, ряд контрактов, которые «дочка» Минкульта Центрреставрация заключала с подрядчиками, но затем досрочно расторгала из-за невыполненных работ.