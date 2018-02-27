«Кинопоиск» покажет церемонию «Оскара» в прямом эфире

Сайт «Кинопоиск» покажет 90-ю церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире.

Трансляция начнется 5 марта в 2:30 по московскому времени на странице спецпроекта о главной кинопремии мира. Ее также можно будет увидеть на главной странице Яндекса.

Эфир будет доступен пользователям из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Полная запись трансляции будет доступна в течение суток после эфира.

Комментировать церемонию в прямом эфире будут главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова, старший редактор сайта Татьяна Шорохова и креативный продюсер «Нон-стоп Продакшн» Иван Филиппов.