«Кинопоиск» покажет церемонию «Оскара» в прямом эфире
Сайт «Кинопоиск» покажет 90-ю церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире.
Трансляция начнется 5 марта в 2:30 по московскому времени на странице спецпроекта о главной кинопремии мира. Ее также можно будет увидеть на главной странице Яндекса.
Эфир будет доступен пользователям из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Полная запись трансляции будет доступна в течение суток после эфира.
Комментировать церемонию в прямом эфире будут главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова, старший редактор сайта Татьяна Шорохова и креативный продюсер «Нон-стоп Продакшн» Иван Филиппов.
«В этом году мы решили сделать особенный подарок для наших пользователей и всех любителей кино — мы даем им возможность увидеть церемонию своими глазами; легально, в хорошем качестве и одновременно со всем миром. Мы также сами будем комментировать церемонию — переводя все самое важное, что происходит на церемонии, и рассказывая об истории „Оскара“», — заявила главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова.