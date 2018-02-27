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«Кинопоиск» покажет церемонию «Оскара» в прямом эфире

Кинопоиск
12:57, 27 февраля 2018
Надежный источник

Сайт «Кинопоиск» покажет 90-ю церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире.

Трансляция начнется 5 марта в 2:30 по московскому времени на странице спецпроекта о главной кинопремии мира. Ее также можно будет увидеть на главной странице Яндекса.

Эфир будет доступен пользователям из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Полная запись трансляции будет доступна в течение суток после эфира.

Комментировать церемонию в прямом эфире будут главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова, старший редактор сайта Татьяна Шорохова и креативный продюсер «Нон-стоп Продакшн» Иван Филиппов.

«В этом году мы решили сделать особенный подарок для наших пользователей и всех любителей кино — мы даем им возможность увидеть церемонию своими глазами; легально, в хорошем качестве и одновременно со всем миром. Мы также сами будем комментировать церемонию — переводя все самое важное, что происходит на церемонии, и рассказывая об истории „Оскара“», — заявила главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова.

Кинопоиск
Юбилейная церемония вручения «Оскаров» пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. Ведущим церемонии в 2018 году стал Джимми Киммел.
Главным фаворитом премии считается фильм Гильермо дель Торо «Форма воды», получивший 13 номинаций.

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