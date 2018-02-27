Дональд Трамп: я бы бросился в школу во время стрельбы даже безоружным

Президент США Дональд Трамп заявил, что бросился бы в школу во Флориде, где были убиты 17 человек, если бы оказался рядом во время стрельбы. По словам Трампа, он сделал бы это, даже не имея при себе оружия.

«Никогда не знаешь, пока не проверишь, но я думаю, я действительно считаю, что я бы побежал туда, даже если не имел бы оружия, и я полагаю, что большинство здесь собравшихся поступили бы так же», — сказал Трамп на встрече с губернаторами штатов в Белом доме.

Выступая на встрече, президент США назвал отвратительным поведение полицейских, которые не стали входить в школу во время стрельбы. Кого именно имел в виду Трамп, неясно. Ранее сообщалось только об одном таком человеке — заместитель шерифа Скот Питерсон прибыл к школе по вызову, но не стал входить внутрь, хотя был вооружен.