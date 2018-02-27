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Активисту «Другой России» дали год исправительных работ за попытку поджечь памятник Ельцину

Медиазона
15:45, 27 февраля 2018
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Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Игорь Щука приговорен к году исправительных работ за попытку поджечь памятник первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге, сообщает «Медиазона».

Щуку задержали 7 ноября 2017 года. По версии следствия, он бросил бутылку с зажигательной смесью в памятник на территории «Ельцин-центра». Скульптура не пострадала. Охранники «Ельцин-центра» передали активиста полицейским. Суд не стал арестовывать его.

Действия Игоря Щуки квалифицировали как вандализм.

Игорь Щука — сторонник движения «Другая Россия» и бывший член НБП, запрещенной в России как экстремистская организация. Он неоднократно принимал участие в акциях «Другой России» и был судим за оскорбление представителей власти в 2009 году.
Щука принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.
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