В Аргентине начали собирать деньги на продолжение поисков пропавшей подлодки
Родственники членов экипажа аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре 2017 года, через социальные сети начали собирать деньги на продолжение поисковой операции, сообщает аргентинское издание Clarin.
Семьи подводников хотят нанять частную американскую компанию с судами и оборудованием, необходимым для поиска подлодки. Для этого, по их подсчетам, требуется не менее 250 тысяч долларов. Для сбора средств семьи подводников открыли два счета в одном из аргентинских банков.
Родственник одного из пропавших подводников Клаудио Сандовал заявил, что кампанию по сбору средств решили начать после того, как Аргентина объявила о награде за информацию о подлодке и перестала привлекать иностранные компании к поискам «Сан-Хуана» (исп. яз.).