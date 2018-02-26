В Аргентине начали собирать деньги на продолжение поисков пропавшей подлодки

Clarin
14:09, 26 февраля 2018
Надежный источник

Родственники членов экипажа аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре 2017 года, через социальные сети начали собирать деньги на продолжение поисковой операции, сообщает аргентинское издание Clarin.

Семьи подводников хотят нанять частную американскую компанию с судами и оборудованием, необходимым для поиска подлодки. Для этого, по их подсчетам, требуется не менее 250 тысяч долларов. Для сбора средств семьи подводников открыли два счета в одном из аргентинских банков.

Родственник одного из пропавших подводников Клаудио Сандовал заявил, что кампанию по сбору средств решили начать после того, как Аргентина объявила о награде за информацию о подлодке и перестала привлекать иностранные компании к поискам «Сан-Хуана» (исп. яз.).

Clarin
Подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа на борту пропала 15 ноября по пути на аргентинскую военно-морскую базу «Мар-дель-Плата». После последнего сеанса связи с субмариной в районе ее возможного нахождения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Что произошло с подлодкой, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, из-за короткого замыкания на борту мог начаться пожар.
Аргентина две недели проводила операцию по спасению членов экипажа «Сан-Хуан»; к ней подключились еще 18 стран. В операции участвовали около 30 кораблей и около 10 самолетов. В начале декабря аргентинский флот прекратил операцию, заявив, что никого из подводников спасти уже невозможно.
Поиски субмарины продолжаются до сих пор, но меньшими силами. В начале февраля Аргентина объявила награду в 98 миллионов песо (почти пять миллионов долларов) за информацию, которая поможет обнаружить местонахождение подлодки.

Авария подлодки «Сан-Хуан»

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