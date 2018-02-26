В Аргентине начали собирать деньги на продолжение поисков пропавшей подлодки

Семьи подводников хотят нанять частную американскую компанию с судами и оборудованием, необходимым для поиска подлодки. Для этого, по их подсчетам, требуется не менее 250 тысяч долларов. Для сбора средств семьи подводников открыли два счета в одном из аргентинских банков.

Родственники членов экипажа аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре 2017 года, через социальные сети начали собирать деньги на продолжение поисковой операции, сообщает аргентинское издание Clarin.

Родственник одного из пропавших подводников Клаудио Сандовал заявил, что кампанию по сбору средств решили начать после того, как Аргентина объявила о награде за информацию о подлодке и перестала привлекать иностранные компании к поискам «Сан-Хуана» (исп. яз.).

Подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа на борту пропала 15 ноября по пути на аргентинскую военно-морскую базу «Мар-дель-Плата». После последнего сеанса связи с субмариной в районе ее возможного нахождения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Что произошло с подлодкой, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, из-за короткого замыкания на борту мог начаться пожар.

Аргентина две недели проводила операцию по спасению членов экипажа «Сан-Хуан»; к ней подключились еще 18 стран. В операции участвовали около 30 кораблей и около 10 самолетов. В начале декабря аргентинский флот прекратил операцию, заявив, что никого из подводников спасти уже невозможно.

Поиски субмарины продолжаются до сих пор, но меньшими силами. В начале февраля Аргентина объявила награду в 98 миллионов песо (почти пять миллионов долларов) за информацию, которая поможет обнаружить местонахождение подлодки.