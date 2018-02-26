Мишель Обама назвала дату выхода своих мемуаров

Написание книги стало очень личным опытом для меня. Я рассказываю о своих корнях и о том, как девушка из Саутсайда нашла свой голос. Надеюсь, мое путешествие вдохновит читателей найти в себе мужество стать теми, кем они стремятся быть. Не могу дождаться момента, чтобы поделиться своей историей. (англ.яз.)