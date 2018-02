Мишель Обама назвала дату выхода своих мемуаров

В 2017 году бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама заключили совместный договор с издательством Penguin Random House на выпуск двух книг мемуаров. Сумма сделки составила 30 миллионов долларов.

По оценкам издательства, мемуары Мишель Обамы должны стать мировым бестселлером, учитывая популярность бывшей первой леди США. В 2012 году Обама уже выпустила одну книгу «American Grown», посвященную популяризации садоводства.

О планах издания мемуаров Барака Обамы пока ничего неизвестно. 44-й президент США является автором двух книг — «Dreams from My Father» и «The Audacity of Hope». Ожидается, что новая книга будет посвящена восьмилетнему пребыванию Обамы в Белом доме.