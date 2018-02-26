Мишель Обама назвала дату выхода своих мемуаров
Бывшая первая леди США Мишель Обама представит публике свои мемуары 13 ноября 2018 года.
Книга, получившая название «Становление» («Becoming»), будет опубликована на 24 языках. Помимо печатного и электронного изданий будет доступна аудиоверсия книги, которую начитает сама Мишель Обама. После выхода мемуаров бывшая первая леди отправится в промотур по США и ряду зарубежных стран.
Написание книги стало очень личным опытом для меня. Я рассказываю о своих корнях и о том, как девушка из Саутсайда нашла свой голос. Надеюсь, мое путешествие вдохновит читателей найти в себе мужество стать теми, кем они стремятся быть. Не могу дождаться момента, чтобы поделиться своей историей. (англ.яз.)