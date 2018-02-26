Мишель Обама назвала дату выхода своих мемуаров

Мишель Обама
06:58, 26 февраля 2018
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Бывшая первая леди США Мишель Обама представит публике свои мемуары 13 ноября 2018 года.

Книга, получившая название «Становление» («Becoming»), будет опубликована на 24 языках. Помимо печатного и электронного изданий будет доступна аудиоверсия книги, которую начитает сама Мишель Обама. После выхода мемуаров бывшая первая леди отправится в промотур по США и ряду зарубежных стран.

Написание книги стало очень личным опытом для меня. Я рассказываю о своих корнях и о том, как девушка из Саутсайда нашла свой голос. Надеюсь, мое путешествие вдохновит читателей найти в себе мужество стать теми, кем они стремятся быть. Не могу дождаться момента, чтобы поделиться своей историей. (англ.яз.)

Мишель Обама
В 2017 году бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама заключили совместный договор с издательством Penguin Random House на выпуск двух книг мемуаров. Сумма сделки составила 30 миллионов долларов.
По оценкам издательства, мемуары Мишель Обамы должны стать мировым бестселлером, учитывая популярность бывшей первой леди США. В 2012 году Обама уже выпустила одну книгу «American Grown», посвященную популяризации садоводства.
О планах издания мемуаров Барака Обамы пока ничего неизвестно. 44-й президент США является автором двух книг — «Dreams from My Father» и «The Audacity of Hope». Ожидается, что новая книга будет посвящена восьмилетнему пребыванию Обамы в Белом доме.
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