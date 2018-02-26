Чиновник Россельхознадзора уволился из-за утечки документов в компанию PepsiCo

Руководитель Россельхознадзора по Владимирской области уволился из-за того, что предназначенные для служебного пользования документы попали в компанию PepsiCo. Об этом объявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелан.

В ходе внутреннего расследования, проведенного Россельхознадзором, сообщила Мелан, было установлено, что документ для служебного пользования, который продемонстрировал на одном из совещаний член руководства PepsiCo, попал в компанию из управления надзорного ведомства по Владимирской области.

«Все сотрудники владимирского управления, которые работали с этим документом, будут либо отстранены от должности, либо переведены на другой участок работы», — добавила она.