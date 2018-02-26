«Аэрофлот» обвинил диспетчеров в задержках рейсов в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» обвинила в задержках рейсов, прибывавших в Шереметьево, диспетчерские службы.

Об этом, сообщает «Коммерсант», говорится в письме, направленном гендиректором «Аэрофлота» руководству Росавиации и ФГУП ГК по организации воздушного движения.

С 11 января по 12 февраля 1,6 тысячи из 10,8 тысячи рейсов сели с опозданием из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку, говорится в письме. Ждать очереди, по мнению руководства авиакомпании, самолетам приходилось из-за проблем с прокладкой маршрутов диспетчерами.

Нахождение в зоне ожидания посадки увеличивает рабочее время экипажей. Авиакомпания, указал гендиректор «Аэрофлота», также несет дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы.

Представитель ФГУП ГК по организации воздушного движения сообщил изданию, что все случаи задержки рейсов, описанные в обращении «Аэрофлота», разбираются, и эта процедура пока не завершена, однако в целом с претензиями авиакомпании диспетчерская служба не согласна.

Из-за реконструкции Шереметьево, указали представители диспетчерской службы, пропускная способность аэропорта ограничена, а рейсы «Аэрофлота» отправляются в зону ожидания только тогда, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку.