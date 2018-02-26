«Аэрофлот» обвинил диспетчеров в задержках рейсов в Шереметьево

Коммерсант
06:23, 26 февраля 2018
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Авиакомпания «Аэрофлот» обвинила в задержках рейсов, прибывавших в Шереметьево, диспетчерские службы.

Об этом, сообщает «Коммерсант», говорится в письме, направленном гендиректором «Аэрофлота» руководству Росавиации и ФГУП ГК по организации воздушного движения.

С 11 января по 12 февраля 1,6 тысячи из 10,8 тысячи рейсов сели с опозданием из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку, говорится в письме. Ждать очереди, по мнению руководства авиакомпании, самолетам приходилось из-за проблем с прокладкой маршрутов диспетчерами.

Нахождение в зоне ожидания посадки увеличивает рабочее время экипажей. Авиакомпания, указал гендиректор «Аэрофлота», также несет дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы. 

Представитель ФГУП ГК по организации воздушного движения сообщил изданию, что все случаи задержки рейсов, описанные в обращении «Аэрофлота», разбираются, и эта процедура пока не завершена, однако в целом с претензиями авиакомпании диспетчерская служба не согласна.

Из-за реконструкции Шереметьево, указали представители диспетчерской службы, пропускная способность аэропорта ограничена, а рейсы «Аэрофлота» отправляются в зону ожидания только тогда, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку.

Если ситуация не изменится, «Аэрофлот» оставляет за собой право обратиться в суд.

Коммерсант
В начале декабря в аэропорту Шереметьево были задержаны несколько десятков рейсов «Аэрофлота», пассажирам которых пришлось провести на борту самолетов по несколько часов. Авиакомпания объяснила задержку рейсов тем, что аэропорт не давал разрешение на вылет. Пассажирам задержанных рейсов авиакомпания пообещала компенсации.

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