Вооруженная американка въехала в ограждение около Белого дома. Ее уже трижды задерживали при попытке попасть туда

The Washington Post
06:59, 24 февраля 2018
Надежный источник

В Вашингтоне 35-летняя американка Джессика Р. Форд врезалась на внедорожнике в защитное ограждение около Белого дома. При ней был найден пистолет.

Форд была задержана. В результате инцидента никто не пострадал.

За прошедший год Джессику Форд трижды арестовывали за попытку незаконно попасть на территорию Белого дома, в том числе через забор, и за нарушение судебного предписания не приближаться к резиденции президента США, пишет The Washington Post. По данным газеты, ей оказывалась психиатрическая помощь.

[По словам одного из очевидцев,] выглядело так, будто водитель пыталась прорваться через ограду и нажимала на газ, покрышки вращались и дымились (англ. яз.).

The Washington Post
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Я больше никогда не увижу свою дочь» Родители погибших в школе во Флориде и выжившие ученики встретились с Трампом

2 минуты
шапито

Кот Филимон из Выборгского замка примерил пальто

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме