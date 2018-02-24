Вооруженная американка въехала в ограждение около Белого дома. Ее уже трижды задерживали при попытке попасть туда
В Вашингтоне 35-летняя американка Джессика Р. Форд врезалась на внедорожнике в защитное ограждение около Белого дома. При ней был найден пистолет.
Форд была задержана. В результате инцидента никто не пострадал.
За прошедший год Джессику Форд трижды арестовывали за попытку незаконно попасть на территорию Белого дома, в том числе через забор, и за нарушение судебного предписания не приближаться к резиденции президента США, пишет The Washington Post. По данным газеты, ей оказывалась психиатрическая помощь.
[По словам одного из очевидцев,] выглядело так, будто водитель пыталась прорваться через ограду и нажимала на газ, покрышки вращались и дымились (англ. яз.).