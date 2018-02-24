США и Чехия решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Meduza
11:58, 24 февраля 2018
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Федерация биатлона США и Союз биатлонистов Чехии объявили о решении бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 19-26 марта.

В заявлении американской организации решение Международного союза биатлонистов провести, как и планировалось, этап в Тюмени названо «совершенно неприемлемым». «Ради „чистого“ спорта и из соображений физической безопасности, мы не можем участвовать», — заявили в федерации.

В руководстве Союза биатлонистов Чехии заявили, что команда хочет «сохранить лицо», пусть и ценой уменьшения квоты из-за пропуска.

Американские спортсмены не входят в число лидеров общего зачета Кубке мира по биатлону. Среди представителей Чехии лучший на данный момент результат у бронзовой призерки Игр в Пхенчхане Вероники Витковой, которая занимает в женском общем зачете шестое место.

Лидер общего зачета среди мужчин, победитель последних Кубков мира Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа. Норвежский союз биатлонистов также заявил о планах участвовать.

Призывы к Международному союзу биатлонистов лишить Россию права проведения этапа Кубка мира в этом году были связаны с допинговыми нарушениями.
Ранее о планах бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени предупреждала Канада.
В сезоне 2017/2018 этап в Тюмени был отменен. В следующем сезоне проведение этапов в России также не запланировано. Кроме того, было отменено проведение чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.
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