США и Чехия решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Федерация биатлона США и Союз биатлонистов Чехии объявили о решении бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 19-26 марта.

В заявлении американской организации решение Международного союза биатлонистов провести, как и планировалось, этап в Тюмени названо «совершенно неприемлемым». «Ради „чистого“ спорта и из соображений физической безопасности, мы не можем участвовать», — заявили в федерации.

В руководстве Союза биатлонистов Чехии заявили, что команда хочет «сохранить лицо», пусть и ценой уменьшения квоты из-за пропуска.

Американские спортсмены не входят в число лидеров общего зачета Кубке мира по биатлону. Среди представителей Чехии лучший на данный момент результат у бронзовой призерки Игр в Пхенчхане Вероники Витковой, которая занимает в женском общем зачете шестое место.

Лидер общего зачета среди мужчин, победитель последних Кубков мира Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа. Норвежский союз биатлонистов также заявил о планах участвовать.