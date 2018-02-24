Российские лыжники завоевали серебро и бронзу в гонке на 50 километров

Р-Спорт
07:18, 24 февраля 2018
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Российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебряную и бронзовую медали в гонке на 50 километров с общего старта на Олимпиаде в Пхенчхане.

Первое место занял финский спортсмен Ийво Нисканен.

Для Александра Большунова это четвертая медаль Олимпиады, для Андрея Ларькова — вторая. Большунов ранее стал вторым в командном спринте и третьим в одиночном спринте. Оба спортсмена завоевали серебряные медали в эстафете. 

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