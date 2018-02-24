Путин внес в Госдуму поправки к закону о РАН

Госдума РФ
10:38, 24 февраля 2018
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к закону о Российской академии наук (РАН).

Поправки подразумевают включение в цели и задачи РАН научное руководство вузами и научными организациями, популяризацию науки, прогнозирование направлений научного и социально-экономического развития России, а также работу над исследованиями «в интересах обороны страны и безопасности государства».

Законопроект также предполагает согласование с РАН ключевых изменений в учреждениях, которые в 2013 году были переданы в ведение Федерального агентства научных организаций.

Президент РАН Александр Сергеев в комментарии «Интерфаксу» заявил, что это «желанные изменения», которые были согласованы президентом и академией.

«[В январе] было согласовано предложение, что мы вносим в 253-й закон корректировки, которые дают академии больше полномочий и больше ответственности», — сказал он. В дальнейшем, по словам Сергеева, может быть разработан новый закон о РАН, который изменит организационно-правовую форму организации.

РАН была реформирована в 2013 году. Тогда академию объединили с Российской академией медицинских наук и Российской академией сельскохозяйственных организаций, а подведомственные им учреждения передали в ведение созданного тогда Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
Многие ученые и члены РАН неоднократно критиковали реформу и обвиняли ФАНО в неэффективности и создании угрозы российской науке.
В 2017 году была изменена система выборов руководства РАН. По новому порядку кандидатов в президенты академии утверждает правительство.
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