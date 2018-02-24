Путин внес в Госдуму поправки к закону о РАН

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к закону о Российской академии наук (РАН).

Поправки подразумевают включение в цели и задачи РАН научное руководство вузами и научными организациями, популяризацию науки, прогнозирование направлений научного и социально-экономического развития России, а также работу над исследованиями «в интересах обороны страны и безопасности государства».

Законопроект также предполагает согласование с РАН ключевых изменений в учреждениях, которые в 2013 году были переданы в ведение Федерального агентства научных организаций.

Президент РАН Александр Сергеев в комментарии «Интерфаксу» заявил, что это «желанные изменения», которые были согласованы президентом и академией.

«[В январе] было согласовано предложение, что мы вносим в 253-й закон корректировки, которые дают академии больше полномочий и больше ответственности», — сказал он. В дальнейшем, по словам Сергеева, может быть разработан новый закон о РАН, который изменит организационно-правовую форму организации.