«Довлатов» и «Профиль» получили призы независимых зрительских жюри на Берлинале

Берлинский кинофестиваль
13:14, 24 февраля 2018
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Фильмы «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Профиль» Тимура Бекмамбетова получили призы независимых жюри на Берлинском кинофестивале.

«Довлатов» получил приз жюри читателей газеты Berliner Morgenpost, «Профиль» победил в зрительском голосовании программы «Панорама». Победители главных номинаций фестиваля пока не объявлены.

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — заявил Герман-младший.

Антон Долин о российских фильмах на Берлинале

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