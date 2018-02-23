Российская бобcлеистка попалась на допинге

В допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещенный препарат. По словам президента федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова, 13 февраля Сергеева сдавала анализы на допинг, и проба была чистой, а следующий анализ, сделанный через пять дней, показал наличие допинга.

О каком именно препарате идет речь, Зубков не рассказал. По данным «Спорт-Экспресс», речь идет о сердечном препарате.

Сергеева выступала в двойках и заняла 12 место.