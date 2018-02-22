Женская сборная Белоруссии по биатлону во главе с Домрачевой выиграла олимпийское золото в эстафете

TUT.BY
13:05, 22 февраля 2018
Надежный источник

Женская сборная Белоруссии по биатлону 22 февраля выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.

В составе команды были Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

Серебро в эстафете завоевала Швеция, бронза досталась сборной Франции.

Белоруссия на данный момент завоевала в Пхенчхане три олимпийские медали, из них две золотых и одна серебряная. Первое золото стране принесла фристайлистка Анна Гуськова, серебро ранее завоевала Домрачева в масс-старте.
Россия на Олимпиаде в Пхенчхане впервые в своей истории осталась без медалей в биатлоне.

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