В Нигерии более ста школьниц пропали после нападения «Боко Харам» на деревню

В Нигерии после нападения на деревню в штате Йобе боевиков террористической организации «Боко Харам» пропали более ста девушек.

По словам представителя полиции штата, после нападения были найдены 815 из из 926 школьниц. Губернатор штата, в свою очередь, заявил об исчезновении более 50 девушек.

Нападение на деревню Дапчи произошло вечером в понедельник, 19 февраля. По словам очевидцев, услышав выстрелы, люди из деревни попытались скрыться за ее пределами и в соседних населенных пунктах.

Власти пока не подтверждают, что пропавшие школьницы были похищены боевиками — допускается, что они пытались спрятаться от боевиков и поэтому пока не найдены. При этом отец одной из школьниц рассказал, что видел уезжающим из деревни грузовик с девушками, пишет «Би-би-си».