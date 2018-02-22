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В Нигерии более ста школьниц пропали после нападения «Боко Харам» на деревню

AFP
22:16, 21 февраля 2018
Надежный источник

В Нигерии после нападения на деревню в штате Йобе боевиков террористической организации «Боко Харам» пропали более ста девушек.

По словам представителя полиции штата, после нападения были найдены 815 из из 926 школьниц. Губернатор штата, в свою очередь, заявил об исчезновении более 50 девушек.

Нападение на деревню Дапчи произошло вечером в понедельник, 19 февраля. По словам очевидцев, услышав выстрелы, люди из деревни попытались скрыться за ее пределами и в соседних населенных пунктах.

Власти пока не подтверждают, что пропавшие школьницы были похищены боевиками — допускается, что они пытались спрятаться от боевиков и поэтому пока не найдены. При этом отец одной из школьниц рассказал, что видел уезжающим из деревни грузовик с девушками, пишет «Би-би-си».

«Некоторые в панике залезали на забор и прыгали в машины, не зная, кто в них. От тех, кто сел в машины у школы, мы больши ничего не слышали. Мы думаем, что их забрали боевики», — заявила 16-летняя Аиша Юсюф Абдуллахи (англ. яз.).

AFP
«Боко Харам» — исламистская группировка, которая выступает против западного образования и образа жизни. В разное время она была связана с террористами из «Аль-Каеды» и «Исламского государства».
В апреле 2014 года боевики похитили почти 300 девушек из общежития школы в городе Чибок. Нескольким десяткам удалось бежать, более 20 были освобождены в 2016 году, 82 — в 2017 году. По состоянию на февраль 2018 года пропавшими числятся 112 девушек, 13 считаются погибшими.

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