«Локомотив» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, «Спартак» вылетел с турнира
Московский «Локомотив» обыграл со счетом 1:0 французский клуб «Ницца» в 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию. Единственный гол в матче забил Игорь Денисов на 30 минуте.
Всё!!! Это НАШЕ Черкизово!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) February 22, 2018
Мы в 1/8 финала Лиги Европы!!! Спасибо за оглушительную поддержку! #ЛокоНицца 1:0 (1:0).
Гол: Игорь Денисов pic.twitter.com/2BrmmA5BBN
Позже в 1/8 финала вышел и петербургский «Зенит», обыгравший «Селтик» со счетом 3:0.
It's a para-para-paradise! Мы в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА! 😍😍😍 pic.twitter.com/PdTNNCGZs8— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 22, 2018
Поздним вечером 22 февраля «Спартак» обыграл в Бильбао «Атлетик» со счетом 2:1, но в 1/8 финала не попал — по итогам двух матчей в следующую стадию прошел испанский клуб. Перед матчем в Бильбао произошли беспорядки, в ходе которых умер полицейский.
Матч окончен. «Спартак» побеждает «Атлетик» со счетом 2:1 (Луис Адриано, Мельгарехо), но по сумме двух игр (3:4) покидает Лигу Европы.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 22, 2018
Еврокубковая кампания окончена. Спасибо за поддержку, красно-белые!
🔴⚪️#UEL #АтлетикСпартак // #AthleticClubSpartak pic.twitter.com/9M9RT8iIBj