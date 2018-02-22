«Локомотив» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, «Спартак» вылетел с турнира

Московский «Локомотив» обыграл со счетом 1:0 французский клуб «Ницца» в 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию. Единственный гол в матче забил Игорь Денисов на 30 минуте.

Всё!!! Это НАШЕ Черкизово!

Мы в 1/8 финала Лиги Европы!!! Спасибо за оглушительную поддержку! #ЛокоНицца 1:0 (1:0).

Гол: Игорь Денисов pic.twitter.com/2BrmmA5BBN — ФК Локомотив (@fclokomotiv) February 22, 2018

Позже в 1/8 финала вышел и петербургский «Зенит», обыгравший «Селтик» со счетом 3:0.

It's a para-para-paradise! Мы в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА! 😍😍😍 pic.twitter.com/PdTNNCGZs8 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 22, 2018

Поздним вечером 22 февраля «Спартак» обыграл в Бильбао «Атлетик» со счетом 2:1, но в 1/8 финала не попал — по итогам двух матчей в следующую стадию прошел испанский клуб. Перед матчем в Бильбао произошли беспорядки, в ходе которых умер полицейский.