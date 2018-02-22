«Локомотив» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, «Спартак» вылетел с турнира

«Локомотив»
18:03, 22 февраля 2018
Надежный источник

Московский «Локомотив» обыграл со счетом 1:0 французский клуб «Ницца» в 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию. Единственный гол в матче забил Игорь Денисов на 30 минуте.

Позже в 1/8 финала вышел и петербургский «Зенит», обыгравший «Селтик» со счетом 3:0.

Поздним вечером 22 февраля «Спартак» обыграл в Бильбао «Атлетик» со счетом 2:1, но в 1/8 финала не попал — по итогам двух матчей в следующую стадию прошел испанский клуб. Перед матчем в Бильбао произошли беспорядки, в ходе которых умер полицейский.

Накануне право сыграть в 1/8 финала получил ЦСКА.
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