Глава Ford в Северной Америке уволен «за неподобающее поведение»

Ford
12:17, 22 февраля 2018
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Автоконцерн Ford объявил об увольнении президента североамериканского подразделения компании Раджа Наира.

В заявлении автоконцерна говорится, что Наир уволен «за неподобающее поведение», не соответствующее корпоративному кодексу этики.

В чем именно заключалось «неподобающее поведение» Наира, в Ford не уточнили, заявив лишь, что решение об увольнении было принято по результатам расследования, проведенного после поступивших анонимных сообщений.

«Я искренне сожалею, что были случаи, когда я не продемонстрировал лидерское поведение, соответствующее принципам, которые мы с компанией всегда разделяли», — приводятся в заявлении слова Наира.

«Мы приняли это решение после всестороннего и взвешенного рассмотрения дела, — заявил глава Ford Джим Хэккет. — Ford считает своими ценностями обеспечение и воспитание безопасной и уважительной культуры, и мы ожидаем, что наши лидеры будут их полностью разделять» (англ.яз.).

Ford
Раджа Наир занял пост президента Ford в Северной Америке с июня 2017 года. До этого Наир проработал в компании 30 лет, занимая в числе прочего пост технического директора Ford.
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