Глава Ford в Северной Америке уволен «за неподобающее поведение»

Автоконцерн Ford объявил об увольнении президента североамериканского подразделения компании Раджа Наира.

В заявлении автоконцерна говорится, что Наир уволен «за неподобающее поведение», не соответствующее корпоративному кодексу этики.

В чем именно заключалось «неподобающее поведение» Наира, в Ford не уточнили, заявив лишь, что решение об увольнении было принято по результатам расследования, проведенного после поступивших анонимных сообщений.

«Я искренне сожалею, что были случаи, когда я не продемонстрировал лидерское поведение, соответствующее принципам, которые мы с компанией всегда разделяли», — приводятся в заявлении слова Наира.