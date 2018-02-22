ФСБ объявила о задержании в Петербурге выходца из Средней Азии, который планировал теракты

ФСБ объявила о задержании в Санкт-Петербурге выходца из Средней Азии, который планировал теракты «на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан».

В апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и около ста пострадали. Взрыв устроил смертник. В ходе расследования были задержаны десять человек, все они — выходцы из Средней Азии.

После этого ФСБ несколько раз сообщала о предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. В декабре были задержаны несколько человек, которые, по сообщению спецслужбы, готовили теракт в Казанском соборе.

Фигуранты обоих дел жаловались на пытки со стороны ФСБ.