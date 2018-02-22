ФСБ объявила о задержании в Петербурге выходца из Средней Азии, который планировал теракты
ФСБ объявила о задержании в Санкт-Петербурге выходца из Средней Азии, который планировал теракты «на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан».
Другие подробности дела не сообщаются.
В апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и около ста пострадали. Взрыв устроил смертник. В ходе расследования были задержаны десять человек, все они — выходцы из Средней Азии.
После этого ФСБ несколько раз сообщала о предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. В декабре были задержаны несколько человек, которые, по сообщению спецслужбы, готовили теракт в Казанском соборе.
Фигуранты обоих дел жаловались на пытки со стороны ФСБ.
В январе в Санкт-Петербурге по делу об участие в террористическом сообществе были арестованы двое левых активистов. По имеющимся данным, они проходят по «пензенскому делу», фигуранты которого якобы ставили целью «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране». Некоторые из арестованных также сообщали о пытках со стороны ФСБ.