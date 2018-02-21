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В Германии по делу о беспорядках на Евро-2016 задержали россиянина

Пресс-атташе посольства РФ в Германии
20:12, 21 февраля 2018
Надежный источник

В Мюнхене 21 февраля был задержан гражданин России, против которого во Франции было возбуждено уголовное дело из-за столкновений между болельщиками на чемпионате Европы по футболу 2016 года.

О задержании россиянина сообщил пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин. Он не назвал имени задержанного, уточнив лишь, что он родился в 1986 году.

Ранее стало известно, что в Мюнхене сняли с рейса в Бильбао двух болельщиков «Спартака», которые ехали в Испанию на матч против «Атлетика» в Лиге Европы. В сообщении Микерина упоминается лишь один человек.

В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне. Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в т. ч. в поиске русскоязычного адвоката.

Пресс-атташе посольства РФ в Германии
11 июня 2016 года в Марселе произошла драка между болельщиками сборных России и Англии по футболу, приехавшими во Францию на чемпионат Европы. В ходе драки пострадали 35 человек, один англичанин впал в кому.
Французская полиция задержала несколько десятков российских болельщиков, не менее 20 из них были депортированы. Трое россиян были приговорены к тюремным срокам, все они уже на свободе.
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