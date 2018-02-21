В Германии по делу о беспорядках на Евро-2016 задержали россиянина
В Мюнхене 21 февраля был задержан гражданин России, против которого во Франции было возбуждено уголовное дело из-за столкновений между болельщиками на чемпионате Европы по футболу 2016 года.
О задержании россиянина сообщил пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин. Он не назвал имени задержанного, уточнив лишь, что он родился в 1986 году.
Ранее стало известно, что в Мюнхене сняли с рейса в Бильбао двух болельщиков «Спартака», которые ехали в Испанию на матч против «Атлетика» в Лиге Европы. В сообщении Микерина упоминается лишь один человек.
В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне. Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в т. ч. в поиске русскоязычного адвоката.