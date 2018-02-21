В Германии по делу о беспорядках на Евро-2016 задержали россиянина

В Мюнхене 21 февраля был задержан гражданин России, против которого во Франции было возбуждено уголовное дело из-за столкновений между болельщиками на чемпионате Европы по футболу 2016 года.

О задержании россиянина сообщил пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин. Он не назвал имени задержанного, уточнив лишь, что он родился в 1986 году.

Ранее стало известно, что в Мюнхене сняли с рейса в Бильбао двух болельщиков «Спартака», которые ехали в Испанию на матч против «Атлетика» в Лиге Европы. В сообщении Микерина упоминается лишь один человек.